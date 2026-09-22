Bursa İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Kerim Demir (10) için arama çalışması başlatıldı.

Saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi civarındaki evinden çıkan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir, tekrar eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu aramaya başladı. Sonuç alamayan ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Aile, Kerim Demir'i gören veya yerini bilen kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.

Kerim'in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı