Bursa İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Bursa İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 15.00 sıralarında evinden çıkan 10 yaşındaki çocuk, eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarı yaptı. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlatırken, aile görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesini istedi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Kerim Demir (10) için arama çalışması başlatıldı.
Saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi civarındaki evinden çıkan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir, tekrar eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu aramaya başladı. Sonuç alamayan ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Aile, Kerim Demir'i gören veya yerini bilen kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.
Kerim'in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.