Bursa İnegöl'de kamyonetle çarpışan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burhan Ö. (49) idaresindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonet, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda Kemal Derviş (21) yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile yanındaki Mustafa Can Öztürk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Derviş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Öztürk'ün ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Burhan Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA