Bursa İnegöl'de evden 37 ata altını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa İnegöl'de evden 37 ata altını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evden 37 ata altını ve 2 gram altın çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen şüpheli, çalıntı altınlarla evinde yakalanıp adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden altın çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde A.E.'ye ait evden 37 ata altını ve 2 gram altın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin H.Ç. (53) olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi çalıntı altınlarla evinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA