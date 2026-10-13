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Bursa İnegöl'de 2 milyon TL'lik ziynet eşyası hırsızlığında Hüseyin Y. tutuklandı

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Bursa İnegöl'de 2 milyon TL'lik ziynet eşyası hırsızlığında Hüseyin Y. tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada Hüseyin Y. (59) tutuklandı. Jandarma ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle kimliğini belirlediği şüphelinin altınların yerini söylemediği belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Hüseyin Y. (59) tutuklandı.

Hırsızlık olayı geçen 10 Ekim günü kırsal Bilalköy Mahallesi'ndeki yaşandı. Bir evden 40 tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin Hüseyin Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Hüseyin Y., işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin altınların yerini söylemediği belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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