Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Karıncayiyen ve Panda Yavruları İçin Özel Koruma

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde nesli tehlike altındaki dev karıncayiyen ve kızıl panda yavruları, uzman ekipler gözetiminde büyütülüyor. Türkiye'de sadece burada bulunan türler, uluslararası koruma programları kapsamında genetik çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlıyor.

(BURSA) - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde nesli tehlike altındaki dev karıncayiyen ve kızıl panda türleri korunuyor. Türkiye'de yalnızca Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev karıncayiyenlerin dünyaya gelen yavruları, uzman ekiplerin gözetiminde büyütülüyor.

Yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 123 türden 1123 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi, nesli tehlike altındaki türler için umut oluyor.

Hayvanat Bahçesi'nde kısa bir süre önce dünyaya gelen iki karıncayiyen ve iki kızıl panda yavrusu, uzman veteriner hekimler ve bakım ekiplerinin gözetiminde büyütülüyor.

Gelişimini tamamlayan yavruların, ilerleyen süreçte uluslararası koruma ve tür devamlılığı programları kapsamında Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği üyesi bir hayvanat bahçesine gönderilmesi planlanıyor. Böylece kontrollü üretim programlarına katkı sağlanarak, nadir türlerin genetik çeşitliliğinin korunması ve dünya genelindeki popülasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi yönetimi, yalnızca ziyaretçilere ev sahipliği yapmadıklarını, aynı zamanda nesli tehlike altındaki türlerin korunması, doğa eğitimi ve toplumsal farkındalık çalışmalarında da aktif rol üstlendiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
