Bursa haberi! Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü bulundu Güncel Haberler Bursa gündem haberi | Bursa'da dışarıdan asma kilitle kilitli iş yerinde, bir çalışanın cansız bedeni bulundu. Bursa'da dışarıdan asma kilitle kilitli iş yerinde, bir çalışanın cansız bedeni bulundu. Osmangazi ilçesi Orhangazi Altgeçidinde bulunan bir giyim dükkanında hareketsiz yatan bir kişiyi gören komşu esnaf, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Asma kilidi kırarak iş yerine giren ekipler, giyim dükkanında çalışan Ufuk S'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Ufuk S'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Çapkın Orhangazi Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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