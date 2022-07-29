Bursa haber... Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü Bursa haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle harekete geçen sürücüsüz kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle harekete geçen sürücüsüz kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Şerefiye Mahallesi'nde yol yapım çalışmasında görev yaparken mola veren kepçe operatörü Y.K. (33), park ettiği aracın yanından ayrıldı. Bu sırada rampada bulunan kepçe hareket ederek Erdal Akcan'ın (44) kullandığı 16 CFK 24 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akcan'ın cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kepçe operatörü Y.K. ise İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Güncel AA / Şenol Poyraz İznik Bursa Güncel Haberler

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