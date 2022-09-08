Bursa gündem haberleri | Bursa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi Güncel Haberler Bursa yerel gündem haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde refüje çarpan aracında sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Bursa'nın İznik ilçesinde refüje çarpan aracında sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Erkan Atalp (39) idaresindeki 34 SY 0108 plakalı otomobil, Orhaniye Mahallesi'nde virajı alamayarak refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Atalp ekiplerce çıkarıldı, ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Atalp'in cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Kaynak: AA / Şenol Poyraz Jandarma İznik Bursa Güncel Haberler

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