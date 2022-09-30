Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 335 plakalı otomobil, Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkisinde Hüseyin Kazan'ın kullandığı 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkıştı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kuas, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title