Bursa gündem haberi... Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (4)
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Gelen Bursa haberine göre PANİK ANLARI KAMERADABursa'da sağanak yağış nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
PANİK ANLARI KAMERADA
Bursa'da sağanak yağış nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere çatının çökme anı ve terminalin içerisinde bulunanların panik halinde kaçtıkları anlar yansıdı.
Abdulselam UĞUR/BURSA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Güncel