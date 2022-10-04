AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı Güncel Haberler AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Binali Yıldırım, koronavirüse yakalandı. Yıldırım, Düzce'de katıldığı programda semptomların geliştiğini ve yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirtti. Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. "DURUMUM İYİ" Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." dedi. YILDIRIM'A FAHRİ DOKTORA Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay Binali Yıldırım Koronavirüs AK Parti Düzce Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.