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Bursa Gemlik'te çifti barfiks demiriyle öldürdüğünü söyleyen komşu tutuklandı

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Bursa Gemlik'te çifti barfiks demiriyle öldürdüğünü söyleyen komşu tutuklandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde öldürülen çiftin cinayet şüphelisi komşu, mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, sürekli şikayet edildiklerini belirterek olay sabahı tartıştıklarını ve çifti barfiks demiriyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

BARFİKS DEMİRİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (62) ile eşi Asiye Kara'nın (60) evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşuları Kerem Seymen (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seymen'in ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Olay sabahı da yine şikayet edince tartıştık. Ben de barfiks demiriyle vurup, saplayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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