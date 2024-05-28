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Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Atık Kumaşlarla Hazırlanan Giysi Sergisi

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Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, atık kumaşlardan hazırladıkları giysileri sergiledi. Selçuklu kültüründen esinlenerek gerçekleştirilen çalışma, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı.

Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, atık kumaşlardan hazırladıkları giysileri sergiledi.

Selçuklu kültüründen esinlenerek Selçuklu'da yöresel, Selçuklu'da saray halkı ve Mevlevilik kıyafetleri temasıyla bir öğretmen ve 9 öğrencinin gerçekleştirdiği çalışma 6 ay sürdü.

Bölümdeki artık kumaşlarla sıfır atık ve ileri dönüşüm felsefesiyle tasarlanıp üretilen, 150 parçadan ve 40 kıyafetten oluşan "Selçuklu'da Rumi" temalı defile, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı.

Katılımcıların ilgiyle izlediği defile kapsamında, Görsel Sanatlar Ögretmeninin rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı tuval çalışmaları da müzede beğeniye sunuldu.

Okul idaresi, etkinliğe katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, protokol üyeleri ve izleyicilere, programda emeği olan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Selçuklu Bursa Moda Sanat Eğitim Güncel Haberler

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