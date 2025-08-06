Bursa Deniz Otobüslerinde İptal
Bursa Deniz Otobüslerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki 4 seferi iptal edildi. Seferler 17.30, 20.15'te Bursa'dan İstanbul'a ve 17.45, 20.30'da İstanbul'dan Bursa'ya yapılacaktı.
Bursa Deniz Otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel