Bursa Deniz Otobüslerinde İptal

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Bursa Deniz Otobüslerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki 4 seferi iptal edildi. Seferler 17.30, 20.15'te Bursa'dan İstanbul'a ve 17.45, 20.30'da İstanbul'dan Bursa'ya yapılacaktı.

Bursa Deniz Otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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