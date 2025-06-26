Bursa'daki Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Orta Mahallesi Ekşikara mevkisindeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanlar, Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerine kadar ulaştı.

Fabrikanın çitlerindeki Türk bayrağının polis ve görevliler tarafından kurtarıldığı anlar kameralarca kaydedildi.

Balıkesir'den gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.

Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.