Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki orman yangını, 92 personel ve 27 araçla yapılan müdahale ile 3 saat içinde kontrol altına alındı. Ancak yangında bir yavru kaplumbağa kurtarılamadı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını; 92 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz, 9 iş ve hizmet aracının müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün, ilimiz Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde, saat 13.55'te ihbarı alınan orman yangınına; Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAPLUMBAĞA KURTARILAMADI

Öte yandan, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yangından kurtarılan bir yavru kaplumbağaya su verdi. Ancak kaplumbağanın müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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