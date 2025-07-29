Bursa'daki Orman Yangını FPV Dron ile Görüntülendi

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınından etkilenen alanlar FPV dron ve dronla görüntülendi.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bölgede alevlerin neden olduğu tahribatı Anadolu Ajansı (AA) ekibi, FPV dron ve dronla görüntüledi.

Ormanlık alanda çok sayıda ağacın tamamen yandığı, bazı ağaçların köklerinden kısmen dumanlar çıktığı ve kozalakların yanarak ağaçlar üzerinde kuruduğu dikkati çekti.

Bölgede yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, 26 Temmuz'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.