Orhangazi'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yalova-Bursa kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet, hafif ticari araç ve iki otomobil çarpıştı.

Kazada, Cemal İ. (45), Emel İ. (42) ve Merve İ. (19), Orhan Ateş (40) ve Serhat A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Orhan Ateş, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.