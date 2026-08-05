Haberler

Bursa'daki Yumurta İşletmesinde Yangın: 1 Yaralı

Bursa'daki Yumurta İşletmesinde Yangın: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir yumurta işletmesinde yangın çıktı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir yumurta işletmesinde yangın çıktı. 1 itfaiye görevlisinin dumandan etkilendiği yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 21. 30 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal Sokakta bulunan bir gıda işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işletmenin önündeki bir araç çevredeki vatandaşların da yardımıyla çekiciye bindirilirdi. 1 itfaiye eri yangından etkilenirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın

Ece'ye bak sen! "Anne" diye seslenen oğluna bakın nasıl tepki verdi
Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu

Yol kenarındaki otomobilden vahşet çıktı
Isparta'da sokak ortasında dehşet: Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu

Sokak ortasında dehşet anları: Ne buldularsa onunla saldırdılar

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce...
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Salah aşkı böyle bir şey! Firavun kılığına girip kolbastı oynadı

Tüm ülke onu konuşuyor!