Bursa'da Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarparak kazaya neden oldu. 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarpan yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

Erkan B. (56) idaresindeki 54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda, karşı yönden gelen Kemal S. (63) yönetimindeki 26 AJC 519 plakalı tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı.

Kazada, 35 yolcusu bulunan ve sol tarafında hasar oluşan otobüsteki Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
