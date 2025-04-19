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Bursa'da Yoğun Sis Trafiği Kilitledi

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Bursa'nın İstanbul karayolu Süpürgelik mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 70 metreye düşerken, trafik ekipleri sürücüleri uyardı. Sisin etkisi, Bursa'nın birçok bölgesinde olumsuz etkilere neden oldu.

Sis Bursa'da trafiği kilitledi... İstanbul yolunda göz gözü görmedi

Görüş mesafesi sis sebebiyle 70 metreye kadar düştü

BURSA - Bursa'nın İstanbul karayolu Süpürgelik mevkisinde sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi ile Yalova'yı bağlayan Süpürgelik Mevkisi'nde sisten dolayı her gün on binlerce aracın kullandığı karayolunda görüş mesafesi 70 metrenin altına kadar düştü. Süpürgelik karayolu adeta sis perdesiyle kaplandı.

Trafik ekipleri sürücüleri uyardı. Sisin etkisinin Bursa'nın bir çok bölgesinde ve kent merkezinde de trafiği olumsuz etkilediği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - Güncel
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