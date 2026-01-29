Haberler

Bursa'da Bir Dairenin Mutfak Tavanı Çöktü

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaatı yeni tamamlanan bir dairenin mutfağındaki asma tavan, büyük bir gürültüyle çökmüş. Olayda yaralanan olmazken, çökme anı güvenlik kameralarına yansımış.

Olay merkez saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'nde bulunan site içerisinde yapımı yeni tamamlanan dairede meydana geldi. Dairenin mutfağının asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada uyuyan daire sakinleri panik yaşadı. Tavanın çökmesinin ardından mutfağa tavandan su aktığı görüldü. Tavanın çökme anı daire içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir su sesinin geldiği, ardından büyük bir gürültüyle asma tavanın çöktüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



