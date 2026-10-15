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Bursa'da yayanın halk otobüsü camını yumrukla kırıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı

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Bursa'da yayanın halk otobüsü camını yumrukla kırıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı
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Bursa Nilüfer'deki Odunluk Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında özel halk otobüsü şoförüyle tartışan yaya, aracın ön kapı camını yumruklayarak kırdı. Şüpheli kaçarken yaşananlar halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

BURSA'da özel halk otobüsü şoförüyle tartışan yaya, aracın camını yumrukla kırdı. Şüpheli kaçarken, yaşananlar halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. 16 M 00052 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinin de bulunduğu kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada otobüsün solundan gelen kişi, sürücüye küfrederek yaya yolundan yolun karşısına geçti. Sürücüyle tartışan yaya, aracın ön kapısının camını yumruklayarak kırdı. Tartışma bir süre daha devam ederken, şüpheli ise kaçtı. Yaşananlar, halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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