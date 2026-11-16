Bursa'da yaya geçidinde 5 kişiye çarpan alkollü sürücüye 300 bin lira ceza kesildi

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BURSA'da ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsüne 300 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. (21) yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin yaptığı kontrolde Y.K.'nin ehliyetsiz ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Motosikletin üzerinde bulunan plakanın ise başka bir araca ait olduğu ve kopyalanarak kullanıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve ifadesinde korktuğu için kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenilen Y.K.'ye yaklaşık 300 bin lira cezai işlem uygulandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı