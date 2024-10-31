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Bursa'da Yasa Dışı Saka Kuşu Ticareti: 2.5 Milyon TL Ceza

Bursa'da Yasa Dışı Saka Kuşu Ticareti: 2.5 Milyon TL Ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bursa'da yasa dışı saka kuşu ticareti yapan bir kişiye 2 milyon 500 bin lira para cezası verildiğini ve el konulan 500 saka kuşunun doğaya salındığını açıkladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bursa'da saka kuşu ticareti yapan kişiye 2 milyon 500 bin lira para cezası uygulandığını, ele geçirilen 500 saka kuşunun doğaya salındığını açıkladı.

DKMP Genel Müdürü Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı saka kuşu ticaretine geçit vermiyoruz. Bursa'da 1 kişinin saka kuşu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerimiz 500 kuşa el koydu ve şahsa 2 milyon 500 bin TL para cezası uyguladı. El konulan saka kuşları ise yeniden doğaya kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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