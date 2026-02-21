Haberler

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu; 4 tutuklama

Güncelleme:
Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

BURSA'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç elde eden ve vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

