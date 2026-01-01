Bursa'da 2 katlı evde başlayıp 2 metruk binaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki metruk binalara sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.
İvazpaşa Mahallesi 17. Nilüfer Sokak'ta bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla büyüyen yangın, bitişikteki 2 metruk binaya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel