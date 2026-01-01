Bursa'da 2 katlı evde başlayıp 2 metruk binaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkıp bitişiğindeki 2 metruk binaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İvazpaşa Mahallesi 17. Nilüfer Sokak'ta bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın, bitişikteki 2 metruk binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.