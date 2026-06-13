Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tabancayla vurulan 2 kişi tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi'nde bir kişi, karşılaştığı Özcan Ö. ve Oktay B'ye tabancasıyla ateş etti.

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Özcan Ö. ve Oktay B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Taraflar arasında "yan bakma" nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi.

Bu arada, şüphelinin tabancayla ateş ettiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.