Bursa'da Yağmur Sebebiyle Minibüs Devrildi, 1 Yaralı

BURSA'nın Harmancık ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi yaralandı.

Bursa'dan Harmancık'a giden Nafız Y. İdaresindeki 16 ACA 276 plakalı yolcu minibüsü, saat 08.00 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 6 yolcu ile sürücü, kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı. Hafif yaralanan 1 yolcu, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

-Haber: Aydın AKALIN

-Kamera: HARMANCIK (Bursa),