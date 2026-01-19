Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Bursa'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 56 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S, 21 yıl 2 ay 6 gün hapis cezası bulunan A.Y. ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.