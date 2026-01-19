Haberler

Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Bursa'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 56 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S, 21 yıl 2 ay 6 gün hapis cezası bulunan A.Y. ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor