Bursa'da uyuşturucu satışı yapan şüphelinin babası 'Terkinler çetesi' yöneticisi çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tarlada uyuşturucu satışı yapan şüphelilerden Adem Kartal'ın babasının, 'Terkinler çetesi' yöneticilerinden Esat Kartal olduğu öğrenildi. Esat Kartal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklandı.

BABASI TERKİNLER ÇETESİ YÖNETİCİSİYMİŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tarlada uyuşturucu satışı yapan şüphelilerden Adem Kartal'ın babasının, 'Terkinler çetesi' yöneticilerinden Esat Kartal olduğu öğrenildi. 25 Eylül tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla başlatılan ve 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Esat Kartal, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.