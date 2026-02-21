Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.7 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.B. isimli bir şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

İkamette yapılan aramada 3 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan H.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
