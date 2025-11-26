Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1 Gözaltı

Güncelleme:
Bursa'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı ve 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda G.Ö'nün kentte uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, uyuşturucu satışından temin edildiği düşünülen 50 bin lira ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
