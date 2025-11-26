Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Ecstasy Hap Ele Geçirildi

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet ecstasy hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, G.Ö. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, aracında ve evinde yapılan aramalarda 20 bin adet ecstasy hap ile 50 bin TL ele geçirildi.