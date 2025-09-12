Bursa'da Uygulama Sürücüsüne Taksicilerden Tehdit

Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücü, üç taksi şoförü tarafından aracının durdurulması ve polise ihbar edilmekle tehdit edildi. Sürücü, taksicilerden yardım isteyerek, altı aylık çocuğu olduğunu belirtti.

BURSA'da, bir uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücünün aracına binen üç taksi şoförü, aracı kendi taksi duraklarına götürüp, sürücüyü polise ihbar etmekle tehdit etti. Sürücü ise "Verin mübarek elinizi öpeyim, beni bırakın. Altı aylık çocuğum var, yapmayın" diyerek taksicilerden kendisini bırakmasını istedi. O anlar, taksicilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 taksici, uygulama üzerinden çağırdıkları sürücünün aracına bindi. Sürücüye, aracı taksi durağı yakınında durdurmasını isteyen 3 şoför, araçtan inerek polisi arayacaklarını söyledi. Bunun üzerine uygulama sürücüsü, "Verin mübarek elinizi öpeyim, beni bırakın. Gözünüzün önünde uygulamayı silerim. Altı aylık çocuğum var, yapmayın" diyerek taksicilerin kendisini bırakmasını istedi. O anlar, taksiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
