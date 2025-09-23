Haberler

Bursa'da Unutulan Yemek Yangın Çıkardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir apartmanın 4. katında unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

BURSA'da, ocakta unutulan yemek yangına yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 4'ncü katında çıktı. Evin mutfağından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altın alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede yangının ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
