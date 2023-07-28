Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanın fark edilmesi üzerine bu alana Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için helikopter desteğiyle çalışmasını sürdürüyor.