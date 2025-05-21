Bursa'da Türk Bayrağına Saldırı Girişimi: Şüpheli Zihinsel Engelli Çıktı

Bursa'da Türk Bayrağına Saldırı Girişimi: Şüpheli Zihinsel Engelli Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valiliği, Osmangazi ilçesinde bir kişinin Türk bayrağını yakmaya çalışmasının ardından, şüphelinin zihinsel engelli olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Valiliği, Osmangazi ilçesinde Türk bayrağına yönelik saldırı girişiminde bulunan kişinin zihinsel engelli olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk bayrağını yakmaya çalıştığına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 zihinsel engelli olduğu ibaresi görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti

Gol düellosunda bu kez şampiyona kaybetti
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.