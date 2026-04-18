İşçilerini taşıyan traktör dereden geçerken devrildi; 10 işçi vinç ile kurtarıldı

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki Kocasu Deresi'nden geçmeye çalışan, içinde elektrik işçilerinin bulunduğu traktör akıntıya kapılarak devrildi. Derede mahsur kalan 10 işçi, olay yerine gelen ekipler tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ebeköy ile Papatya mahalleleri arasından geçen Kocasu Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı tren hattının elektrik işlerini yapan işçilerin bulunduğu traktör, dereden karşı tarafa geçmek istedi. Akıntının etkisiyle traktör devrilirken, işçiler derede mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollü bir şekilde çalışması sonucu deredeki işçiler, vinç yardımıyla kısa sürede dereden çıkarılarak güvenli alana taşındı. İşçilerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı