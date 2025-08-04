Bursa'da Trafikte Tartışma Kavga Haline Dönüştü

Bursa'da Trafikte Tartışma Kavga Haline Dönüştü
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Bursa'da trafikte yol vermeme nedeniyle başlayan tartışma, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücü arasında kavgaya dönüştü. Olay, bir kadının sürücüleri ayırmaya çalışması ve diğer sürücülerin müdahalesiyle sona erdi.

BURSA'da trafikte yol vermeme tartışması, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerinin boğazına sarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ağustos'ta öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte yol vermeme nedeniyle iki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, yakınları ve diğer sürücüler tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; birbirlerinin boğazına sarılan sürücülerin, bir kadın tarafından ayırılmaya çalıştığı ve kadının bağırarak yardım istediği görüldü. Diğer sürücülerin, kavga eden tarafları güçlükle ayırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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