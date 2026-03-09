Bursa'daki trafik denetimi dronla görüntülendi; araçlar didik didik arandı

BURSA'da, polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulamasında çok sayıda araç durdurulup, sürücüler ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılırken, uygulama anları dronla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçede akşam saatlerinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Cadde giriş ve çıkışına kurulan kontrol noktalarında denetimler sıkılaştırıldı. Uygulama kapsamında durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı. Sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştirilirken, şüpheli görülen araçların bagajları ve iç kısımları polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Trafik ekipleri ise araçların belgelerini kontrol ederek, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Polisin denetimi de dronla havadan görüntülendi.

