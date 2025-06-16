Bursa'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Karacabey ilçesinde bir kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Batuhan Kaya, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Kaya (27), yaralı olarak kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Adil K. gözaltına alındı.
Haber: Yasin KESKİN Kamera: KARACABEY (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel