Bursa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Recep A. (73) idaresindeki 16 KK 961 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ahmet M. (57) yönetimindeki 16 BID 733 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
