Bursa'da Trafik Kazası: Baygın Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da, Emirhan S. adlı sürücünün otomobiliyle bariyerlere çarpmasının ardından bir taksiye çarpması sonucu yaşanan kaza, vatandaşlar tarafından müdahale edilerek sonlandırıldı. Baygınlık geçiren sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, Emirhan S. (28) otomobiliyle yol kenarındaki bariyerlere ardından da kazanın şokuyla önünde ilerleyen taksiye çarptı. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücüye ilk müdahaleyi, esnaf ve diğer sürücüler yaptı.

Kaza, 28 Kasım'da saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan kız arkadaşı ile birlikte gezmek için Bursa'ya gelen Emirhan S.'nin kontrolünü yitirdiği 34 NH 3638 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şokunu üzerinden atamayıp yoluna devam eden Emirhan S., yaklaşık 20 metre gittikten sonra bu kez de otomobiliyle önündeki 16 T 0643 plakalı taksiye arkadan çarptı. Direksiyonda baygınlık geçiren Emirhan S., kazayı gören esnaf ve sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı.

Vatandaşlar tarafından yere yatırılan Emirhan S. güçlükle sakinleştirilirken, yanındaki kız arkadaşı da gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan S., ambulansla sağlık merkezine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
