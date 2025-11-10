Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Berat D. yönetimindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu mevkisinde trafik levhası direğine, ardından Mustafa Kestane idaresindeki 16 S 4592 plakalı servis minibüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel