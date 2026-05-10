Haberler

Otomobil tarlaya uçtu, devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orhangazi ilçesinde virajda savrulan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde virajda savrulup yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu. Arkadan gelen motosiklet de yola devrilen direğe çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Orhangazi- İznik kara yolunda meydana geldi. Orhangazi yönüne giden Eda K. (23) yönetimindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil, virajda savrulup yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Bu sırada aynı yöne giden Berkan Eray P. (24) yönetimindeki 16 BFG 616 plakalı motosiklet de kaza sırasında yola devrilen elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eda K., yanındaki Nida G.U. (18) ile motosikletteki Berkan Eray P. ve Oktay E. (35) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eda K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların ve direğin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.Jandarma ekipleri kazayla ilgili incele başlattı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa,(,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor

Ölüm gemisinde tehlikeli bekleyiş! Türk yolcular için kritik karar
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Gözyaşlarıyla veda etti!
Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya

Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya