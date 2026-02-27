Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl-Domaniç kara yolu Gündüzlü Mahallesi girişinde meydana geldi. Burak S. yönetimindeki 16 ASU 493 plakalı hafif ticari araç ile Hamza S.'nin kullandığı 16 BPB 290 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, hafif ticari araçtaki Eda A. (24) ile Kumru A. (24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı