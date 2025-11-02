Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde 16 MC 0993 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan M.T. (31), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Z.E. (19) ve Z.E. (22) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.