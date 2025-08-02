Bursa'da Trafik Kazası: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Tuğba Akpınar (35) yönetimindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail S. (22) idaresindeki 16 BHS 56 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ve kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Akpınar kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada hafif yaralanan sürücü İsmail S, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki kardeşin cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sürücü İsmail S, tedavisinin ardından gözaltına alındı.