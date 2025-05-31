Bursa'da Tıra Arkadan Çarpan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Tıra Arkadan Çarpan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ali Subaşı (27) yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde 16 AFH 651 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan Subaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Subaşı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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